Tra i profili che piacciono alla Juventus come vice Szczesny c'è anche quello d, che a 35 anni al Torino è chiuso da Milinkovic Savic e dall'arrivo di Berisha. A parlare del futuro del portiere è il presidente granata Urbano Cairo: "Ha fatto quattro anno qui e per ora è ancora con noi - ha detto in occasione della presentazione di Juric - E’ ambizioso, ma l'anno scorso l'ho visto meno felice di essere con noi. Forse aveva delle ambizioni diverse, un desiderio diverso. Per questo può darsi sia giusto accontentarlo e fargli fare quello che ritiene giusto".