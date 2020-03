Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato durante la trasmissione Otto e Mezzo, in onda su La7: "La sospensione del campionato è una misura giusta, andava presa. Forse anche prima. Ora tutto si evolverà in base al contenimento del numero dei contagi: se il numero dei contagi comincerà a scendere, il campionato potrà anche riprendere. Ma questa è solo una minima parte di una problematica molto più ampia".



Poi ha aggiunto: "Penso che il Governo dovrebbe arrivarci. Secondo me oggi non fare quello che va fatto in maniera molto rigorosa e decisa rischia di prolungare un’agonia che può diventare più pesante. Non bisogna aver paura di prendere decisioni drastiche, perché il Paese potrebbe arrivare a una situazione insostenibile con un disastro assoluto per il sistema sanitario nazionale. Ecco perché dico che è meglio fermarsi subito per ripartire poi il più velocemente possibile. In questo momento ci vuole qualcuno che abbia un’idea chiara e che la persegua in maniera forte. Ci vorranno sicuramente dei tecnici per consigliare il premier Conte e qualcuno che si prenda la responsabilità di prendere decisioni gravi e veloci, e che vada avanti con decisione assoluta".