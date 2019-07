Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro granata e non solo: "La prima partita il Toro la giocherà ad Alessandria. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi, non poter iniziare la stagione allo stadio Grande Torino, ma i concerti estivi finiscono troppo a ridosso e non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso. A Torino i tifosi avrebbero dato grande supporto, ad Alessandria saranno di meno ma ci sosterranno ugualmente. Mercato? Arriveranno due innesti, di cui uno magari titolare. Belotti è un giocatore importante, il nostro capitano. Via per Icardi? L’argentino è un ottimo centravanti, ma noi abbiamo già il Gallo che ci teniamo stretto".