Il presidente delUrbanoè intervenuto ai microfoni de "La Politica nel pallone" su GR Parlamento, facendo anche alcuni commenti sulla. Ecco le sue parole: "L’obiettivo è fare un buon campionato, facciamo crescere i giovani e vediamo come va. Oggi siamo ottavi ma a -5 dall’e a -1 dalla Juve settima. Abbiamo lasciato punti per strada come con Cremonese e Spezia, questo ci dice che non siamo lontani da un obiettivo importante, ma anche gli altri buttano i punti. Siamo in una posizione dove, pensando volta dopo volta, possiamo avere qualche ambizione, questo è sicuro".E sulla vittoria del Torino nel: "Se sono contento? Sì, assolutamente. Poi stiamo facendo un ottimo campionato. Hanno trovato giocatori di qualità e hanno in serbo nuovi giovani per il nostro Mister".