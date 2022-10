Urbano, a SkySport, ha parlato così della partita del Toro: "Abbiamo avuto delle occasioni importanti con Vlasic, Lazaro e Miranchuk. Su Lazaro è stato bravo Szczesny. Come su Vlahovic era stato bravo Milinkovic in un paio di situazioni, ma il portiere fa parte della squadra e, ripeto, questa era una partita da pareggio. Consideriamo anche l'assenza di Sanabria, che è uno funzionale per il nostro gioco in attacco, con l'Inter ad esempio avevamo giocato alla pari. Poi Pellegri non era al meglio, così Juric è stato costretto a giocare con i tre trequartisti. Le occasioni però le abbiamo avute. A volte è andata male per piccoli dettagli: ad esempio con l'Inter e il Sassuolo siamo stati puniti per episodi finali e non meritavamo di perdere".