Il presidente delUrbanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'incontro di ieri sera con i dirigenti dell'e l'entourage di Gleison, confermando di fatto anche la trattativa con la. Ecco le sue parole: "Quando le cose sono fatte, si dicono. Bremer alla Juve? Non commento, non mi fate dire nulla. Appena avrò notizie le dirò".Intercettato poi anche il dt Davide: "Abbiamo cenato ed è andato tutto bene con l'Inter. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Sì. Tempistiche per la cessione di Bremer? Vediamo, non c'è fretta. Il mercato è ancora lungo, vediamo che succede. Offerta Juve? Ne stiamo parlando con entrambi i club" ha dichiarato.