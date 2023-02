Intervenuto ai canali ufficiali del club, Alessandro Buongiorno ha parlato della sfida di martedì tra Juventus e Torino.'È una settimana speciale, in cerchiamp di caricarci il più possibile. E aspettiamo tanto questa partita cercando di arrivarci al meglio possibile. Aria di derby in città? C'è già aria di derby, ho incontrato qualche tifoso in città che si è raccomandato per il derby. Quindi si sente già l'atmosfera'.