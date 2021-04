Il giovane difensore Alessandro Buongiorno si è ben disimpegnato oggi nella difesa del Torino, nel derby pareggiato 2-2 con la Juventus, senza far rimpiangere le assenze di Lyanco e Nkoulou. Queste le parole di Buongiorno ai canali ufficiali del club granata: "È stato parecchio emozionante per me, che sono cresciuto nel Toro e ho giocato tanti derby giovanili, disputare il primo derby con la prima squadra. Abbiamo preparato la partita con tanta concentrazione, ma anche tranquillità. Sapevo che il gruppo mi avrebbe dato una mano e penso che l'abbiamo dimostrato".