Gli agenti di Gleisona colloquio con Urbano. Come riferito da Sky Sport, tra domani e martedì l'entourage del difensore brasiliano tornerà a discutere con il presidente delper tentare di abbassare la richiesta di 40 milioni di euro dei granata, così da facilitare la cessione del giocatore che il prossimo anno punta a disputare la Champions League. Forte, su di lui, il pressing dell', ma alla finestra rimane anche la, in cerca di rinforzi per il reparto arretrato vista la sempre più probabile partenza di Matthijs De Ligt.