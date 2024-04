. E in vista della Juventus, derby in programma sabato alle ore 18 al Grande Torino, ha voluto mandare un messaggio ai bianconeri. Ecco le sue parole a Dazn: "Vincere il derby ci darebbe una spinta incredibile per le partite che verranno dopo. Sappiamo che non ci riusciamo dal 2015 e anche di quanto ci tengano i tifosi. L’Europa? Sognare non costa nulla, dipenderà da noi. Bisogna fare più punti possibile per provare a raggiungere l’obiettivo".