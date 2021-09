Daniele, centrocampista granata, parla a Torino Channel in vista della Juventus: "Il campo mi mancava molto, per questa opportunità ho lavorato tanto. Speravo in un risultato migliore, ma ci è andata bene visto come si era messa la partita. Non è facile portare a casa un punto qui. È una squadra che sa giocare. E lo ha dimostrato. Noi abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista del gioco, loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto.Prepareremo la partita come abbiamo fatto fin qui, sapendo che bisognerà lottare con la spada tra i denti fino alla fine".