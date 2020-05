1









Tre caffè consegnati al direttore del Monte dei Pegni e a due poliziotti in servizio per evitare assembramenti, gli sono costati una multa di 400 euro. E' successo a Torino, a Giuseppe Viscardi, titolare del bistrò Tuocc & Fuje di via Monte di Pietà, multato da due vigilesse in borghese e furioso per quanto successo: secondo la polizia municipale, il barista avrebbe effettuato una vendita da asporto non consentita. Viscardi però è pronto a fare ricorso perché convinto di non aver commesso nessuna irregolarità. La contestazione è riferita ai caffè consegnati ai due agenti, che di solito non lavoravano nel luogo dove è avvenuta la consegna.



"Stiamo vivendo una situazione paradossale. Le regole non sono chiare e ognuno le interpreta come vuole - tuona Viscardi con queste frasi riportate dal Corriere della Sera - Ma io voglio solo lavorare. Il caffè lo ha ordinato il direttore, che ha deciso di offrirne altri due ai poliziotti. Io ho portato il tutto all’ingresso carraio della filiale Intesa San Paolo, che è quello che utilizzano i dipendenti del Monte dei Pegni. Mentre rientravo nel locale sono stato seguito da due agenti in borghese che mi hanno fermato e chiesto tutta la documentazione. Ero tranquillo, pensavo di essere a posto e invece hanno cominciato a compilare il verbale di contravvenzione". L'uomo è convinto che si tratti di un errore: "Al di là della cifra, che in questo momento è davvero una mazzata, è una questione di principio. Io ho riaperto il 4 maggio, ma avrei potuto farlo molto prima. Invece ho deciso di aspettare, perché la mia fonte unica di guadagno sono gli uffici, che in precedenza erano chiusi. Rispetto tutte le regole, il locale è tappezzato di cartelli e poi se un cliente decide di offrire un caffè a una persona che è con lui io vengo multato? È davvero assurdo".