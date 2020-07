Aria tesa in casa Torino prima del derby di oggi, che inizierà alle 17.15 all'Allianz Stadium. Circa 300 tifosi granata hanno manifestato alle spalle della Curva Primavera dello Stadio Grande Torino contro la presidenza di Urbano Cairo. "Non contestiamo il Toro ma una società senza decoro", lo striscione portato in processione da alcuni tifosi granata a poche ore dal calcio d'inizio del derby della Mole contro la Juventus. In casa Torino non si respira una bella aria prima del calcio d'inizio.