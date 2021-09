Sono almeno quattro glicerti delper ildi sabato contro la. Ivan, infatti, dovrà rinunciare ad Andreae ai due ex della partita Simonee Marco, tutti infortunati. Alla lista degli indisponibili si è poi aggiunto Koffi, squalificato a seguito dell'espulsione rimediata nell'ultima giornata di campionato contro il. Ancora in dubbio, invece, Armando, rimasto fuori dall'elenco dei convocati per la sfida in laguna a causa della lombalgia: le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.