DAL SITO UFFICIALE DEL TORINO (vigilia della partita contro la Juventus)



Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia, in preparazione al derby di domani allo stadio Olimpico Grande Torino (calcio d’inizio ore 18). Dopo l’analisi tattica, Davide Nicola ha fatto svolgere a Belotti e compagni un programma tecnico con esercitazioni a tema. Solo terapie per Lyanco, causa riacutizzarsi della lombalgia che lo ha afflitto negli ultimi giorni, così come per Singo. In gruppo Ansaldi, mentre Nkoulou ha lavorato in parte con i compagni e poi con una tabella personalizzata.