Ora sì che gli allenamenti sono finalizzati a un obiettivo: semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, si riparte dall'1-1 dell'andata: vietato sbagliare. I giocatori della Juve hanno ricominciato ad allenarsi a pieno ritmo alla Continassa dopo i mesi di stand by dovuti al lockdown e i primi allenamenti individuali. Giorgio Chiellini sta tornando in forma e vuole essere al 100% in vista della ripresa della stagione, Merih Demiral lavora per recuperare dalla rottura del crociato e potrebbe essere disponibile nella parte finale della stagione. Torello e partitella, nel video qui sotto l'allenamento della Juve.