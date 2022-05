Da Juventus.com.



È ufficialmente iniziata la settimana che porterà alla finale di Coppa Italia e che vedrà la Juventus impegnata contro l’Inter mercoledì sera (fischio d’inizio alle 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Match che sarà diretto da Valeri, assistito da Giallatini e Preti, quarto ufficiale Sozza, VAR Di Paolo, AVAR Abisso.



Come dicevamo, è iniziata la settimana, ma i bianconeri sono i bianconeri sono tornati al lavoro alla Continassa già a partire dal giorno seguente alla trasferta di Marassi contro il Genoa.



Oggi la sessione si è aperta con un torello per focalizzarsi successivamente su esercitazione per la fase difensiva per chiudere, poi, con una partitella.