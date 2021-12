Le parole dell'agente di Daniele Rugani a tmw radio:"Caso plusvalenze? La Juventus ha inculcato nei propri calciatori un senso di vicinanza e solidità, al di là dei risultati più o meno buoni. In questo momento c'è un rapporto al contrario: è la squadra che dà il senso di appartenenza, di ritorno di vicinanza in un momento particolare. Non ho visto giocatori agitati o che pensino a eventuali conseguenze negative per il club. Poco spazio per Rugani? Non c'è stato grandissimo spazio nella prima parte di stagione. C'è la stima dell'allenatore, si cerca di farsi trovare pronti in tutte le occasioni, come nella partita contro la Fiorentina. Ma siamo lì, al momento del resto non ci interessa. Poi nel calcio si vedrà più avanti. L'idea è sempre stata la Juventus, perché questo è sempre stato il loro volere, e il volere dell'allenatore"