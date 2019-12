Cristiano Ronaldo c'è. E partiamo da qui: il fuoriclasse della Juventus è dentro la Top11 di France Football, che ha stilato la formazione ideale del decennio ormai agli ultimissimi sgoccioli. C'è chi ha vinto Mondiali, chi ha vinto premi individuali. C'è chiaramente Leo Messi, ma anche giocatori incredibili come Lahm, Van Dijk, Marcelo, Ramos. Non ci sono italiani, però. E l'unica speranza sembrava essere riposta in Gianluigi Buffon, al quale è stato preferito Iker Casillas.