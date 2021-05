La Serie A è finita e ora è tempo di bilanci. Opta ha pubblicato la miglior formazione del campionato, la Top 11 della stagione appena conclusa, eleggendo i migliori ruolo per ruolo. Ci sono due bianconeri (Ronaldo e Cuadrado), ma non c'è De Ligt.



La spiegazione: "10 - Juan #Cuadrado è il difensore che ha fornito più assist in questo campionato: 10, record per un difensore della Juventus in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato). Dardo".



