di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Con un gioco di gambe e un altro di fortuna. Una Juve famelica azzanna il Genoa e al 45' si porta sul 2-0: ha aperto il mancino lungo di Dejan Kulusevski su dribbling e assist di Cuadrado, ha chiuso la corsa di Chiesa su Radovanovic che si trasforma in mancino, poi in palo di Ronaldo, quindi in tap in volontario di Alvaro Morata.



Va da sè: approccio perfetto e attenzione massima, specialmente ai dettagli e quindi alle seconde palle. Per una volta, la Juve dimentica i patemi negli spogliatoi, sfiorando la ripresa perfetta. Cos'è mancato? Ecco, un altro po' di cinismo. Da Ronaldo allo stesso Chiesa, passando per le occasioni di Rabiot e Kulusevski. Quanto ha rischiato Ballardini in questo continuo svuotare gli spazi...



