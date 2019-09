Otto anni e non sentirli, caro Allianz Stadium. Il compleanno della casa bianconera consente di fare un piccolo tuffo nei ricordi: sono stati anni di successi, vero, anni di scudetti, vero, ma anche anni di qualche piccolo flop sul mercato. Eppure, per tanti (10) che non hanno funzionato, ce ne sono stati altrettanti - ci perdonino gli esclusi - che hanno invece contribuito a rendere più luminosa la stella della Juventus. A partire da Carlos Tevez, primo grande tra i grandi degli ultimi otto anni, arrivando ai recenti Ronaldo e Dybala. Tra i flop, invece, non poteva che finire Milos Krasic, emblema del passaggio dalla Juventus post Calciopoli a quella vincente di Conte. C'è spazio anche per Luca Toni, star con gol nel debutto in amichevole contro il Notts County la notte di 8 anni fa (1 a 1), ma mai esploso nell'annata in bianconero.





