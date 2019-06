Your browser does not support iframes.

C'è anche Moise Kean, centravanti classe 2000 della Juventus, nella meravigliosa top 11 disegnata da L'Equipe dei migliori giocatori Under 20 in Europa. L'attaccante bianconero, che a breve dovrebbe rinnovare il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno del 2020, per le successive quattro stagioni, è reduce da un inizio di 2019 da sogno, in attesa di vivere l'Europeo con la Nazionale Under 21 da grande protagonista. E c'è lui insieme a Joao Felix nel duo d'attacco dei migliori Under 20 d'Europa.



La formazione completa de l'Equipe è nella nostra gallery dedicata.