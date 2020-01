Claudio, ex centrocampista della, ha ironizzato sul proprio profilo Twitter sulla top 11 dell'Uefa. La squadra scelta, infatti, prevede un centrocampo a 3, con titolari De Bruyne, De Jong e Messi. L'ex numero 8 bianconero ha voluto far notare quanto poco siano mediani i tre prescelti con il seguente messaggio, accompagnato dalla foto della top 11: "Centrocampisti in piazza per protestare".