2









La fine dell'anno coincide sempre con i bilanci. Chi ha fatto meglio, chi ha deluso, chi ha raccolto i numeri migliori, chi ha stupito e tante altre cose. Ai tanti bilanci fatti in questi giorni, si aggiunge la top 11 stilata da Opta e basata sui propri dati; presenti anche tre juventini: de Ligt, Cuadrado e Cristiano Ronaldo. I tre calciatori bianconeri sono stati inseriti nella formazione ideale perché grazie alle loro prestazioni e alla loro presenza in campo hanno cambiato le sorti delle partite e sono stati determinanti lungo tutto l'anno solare. Tra gli altri calciatori presenti, l'altra squadra più rappresentata insieme alla Juve è il Milan, con 3 elementi. Non poteva essere altrimenti visto che la squadra di Pioli, dal post lockdown ad oggi, non si è mai fermata. De Ligt, Cuadrado, Cristiano Ronaldo: sembra una triade di discrete qualità sulla quale puntare per ripartire e ribaltare le sorti di un 2021 che vede i bianconeri a -10 dalla vetta in Serie A.



La formazione completa, redatta da Opta e basata sui dati raccolti durante l'anno, si trova nella gallery qui di seguito.