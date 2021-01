1









Opta ha stilato la top 11 del girone d'andata del campionato di Serie A femminile. La scelta delle calciatrici è avvenuta attraverso l'analisi dei dati Opta della prima parte del torneo. Queste le scelte: Korenciova; Boattin, Fusetti, Agard, Di Guglielmo; Dubcova, Simonetti, Galli; Serturini, Girelli, Sabatino. Le calciatrici bianconere sono tre, una per reparto: Boattin in difesa, Galli a centrocampo e Girelli al centro dell'attacco.La Juventus Women è la squadra più rappresentata insieme al Milan. La Juve Women ha chiuso il girone d'andata in testa collezionando nel suo percorso solo vittorie.