La Juventus ha sempre dimostrato un grande feeling con i cugini d'oltralpe, forse proprio perché storicamente Torino ha rappresentato una città spesso legata ai destini della Francia. Savoia o non Savoia, Cavour o non Cavour (il conte Camillo Benso ha sempre preferito la lingua di Victor Hugò a quella di Dante), anche nel calcio si è confermata questa tradizione. In una top 11 di giocatori francesi passati nel nostro campionato, infatti, è impossibile trascurare i tanti campioni bianconeri: Platini, Zidane, certo, ma non solo, anche tanti altre stelle...