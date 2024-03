L'ex attaccante della Juve, Luca Toni, ha rilasciato un'ampia intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui si è soffermato molto sulla condizione attuale di Dusan Vlahovic."Vlahovic per me non è ancora un punto di riferimento fatto e finito nel gioco della squadra, sebbene oggi abbia qualcosina in più del rivale. Osimhen è un classe 1998, Vlahovic ha addirittura due anni in meno. Sono giovani e possono salire ancora di livello".