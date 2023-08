Luca, a Tuttosport, parla così di Vlahovic e non solo."Sono contento che la Juventus abbia detto no ai club stranieri. Vlahovic e Chiesa sono giovani, ma molto forti. Vogliono dimostrare di essere dei top player da Juve dopo l’ultima annata complicata a causa dei problemi fisici. Hanno tutto per farcela e diventare i trascinatori della squadra di Allegri"."Con Lukaku la Roma diventa forte. In coppia con Dybala lo vedo bene: si sposano ottimamente come caratteristiche. Sono partiti male, ma l’arrivo di Big Rom può far crescere i giallorossi e dare grande entusiasmo".