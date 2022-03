L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha parlato ai microfoni de Il Mattino, dove ha espresso anche il suo pensiero su quello che è stato l'investimento della Juve per Dusan Vlahovic.



'Con la partenza di Ronaldo mancava un centravanti. Vlahovic è un attaccante che ti permette di lanciare lungo nei momenti di difficoltà e puoi saltare il centrocampo. Sa proteggere bene la palla e sa fare gol. Pochi dubbi: era il top che si potesse prendere in Italia. Ma anche lui per essere tra i primi al mondo deve migliorare. La personalità non gli manca e infatti non ha risentito del passaggio in una big del campionato. E poi era l’uomo che serviva ad Allegri: anche Morata sta giocando meglio proprio perché gli piace più girare attorno a un’altra punta'.