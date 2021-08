Lucaparla dei bomber e dei "vecchietti" della Serie A. Alla Gazzetta dice: "Dzeko, Giroud, Ronaldo? Sono campioni, hanno dei numeri spaventosi. Sono professionisti esemplari e quindi ancora sulla breccia. Semmai il dato che fa riflettere è che se la scena se la prendono ancora i vecchietti: vuol dire che tanti giovani bravi non ci sono. Dipende soprattutto dalla situazione economica. Alcuni sono arrivati a parametro zero. In un momento di difficoltà come questo, con la pandemia che ha minato le casse dei club, molte società hanno scelto un usato sicuro, gente esperta ed affidabile"."Tantissimo, i grandi campioni hanno sempre quella voglia. Un giocatore che ha vinto, non va in giro a fare delle figuracce, sa se può ancora dare qualcosa o no. Giroud, Ibrahimovic, Ronaldo, Dzeko giocheranno fino a quando si sentiranno bene e faranno la differenza. Il giorno che CR7 arrivasse a fare due gol in un campionato, beh, sarebbe il primo a dire: basta, smetto".- "A me piacerebbe vederli tutti insieme, ma non è facile. Se devo scegliere una coppia dico Morata. Si sposa meglio con le sue caratteristiche".