Le parole di Toni su Kolo Muani

ha iniziato alla grande l'esperienza con laTre goal in due partite per l'attaccante francese. Anche Luca Toni, ex centravanti bianconero, ha parlato del giocatore di proprietà del"Questo è un grande centravanti che sposa alla perfezione l’idea di Thiago Motta e si vede perché gli dà fiducia", ha detto Toni su Kolo Muani, aggiungendo però una frecciatina sul mercato bianconero: "Se lui diventa l’acquisto più azzeccato, che è in prestito, vuol dire che hai sbagliato qualcosa".