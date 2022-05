L'ex attaccante della Juve, Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Gazzettino, in cui ha parlato anche della sfida valida per i play off tra la Juve Under23 e il Padova.



'Il Padova è più forte, la Juventus però può giocare con molta serenità. Il Padova ha vinto la Coppa Italia di serie C e poi è quasi riuscito a compiere quel recupero straordinario in campionato. È un peccato che non sia riuscito a vincere lo scontro diretto con il Südtirol'.