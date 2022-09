Luca, a Gazzetta, parla così di: "Deve riuscire, in un momento di difficoltà come questo, a caricarsi sulle spalle la squadra. Un attaccante che fa la differenza è quello che decide la gara con una giocata, anche quando la squadra fa fatica. I top player sono quelli che ti fanno vincere una partita da soli. Vlahovic è ancora molto giovane, è alla Juve da neanche un anno, deve fare ancora un po’ di step ma la strada per diventare un grande centravanti è questa: crescere e prendere per mano la squadra. Ora come ora non è lui che trascina la squadra, ma ne è trascinato quando gioca bene mentre i grandi attaccanti sanno fare anche il contrario".