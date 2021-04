Luca Toni, doppio ex della sfida di ieri al Franchi, avendo giocato sia nella Fiorentina che nella Juventus, è stato interpellato negli studi di Rai Sport su quale sia il voto più giusto da attribuire a Cristiano Ronaldo per la sua prestazione nella partita pareggiata per 1-1 dai bianconeri contro la squadra di Iachini. Il giudizio di Toni è stato lapidario: "Ronaldo male, ha avuto occasioni per far gol ma non le ha sfruttare. Come voto in pagella gli do 4".

Non certo un pomeriggio facile per CR7 ieri.