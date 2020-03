Luca Toni, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com anche della situazione difficile nel campionato italiano: "Quando si ricomincerà spero lo si faccia nel modo migliore, non tanto per farlo. E' giusto che la gente torni allo stadio a emozionarsi, una partita senza tifosi è una sconfitta per tutti. Vedremo come sconfiggere questo virus, purtroppo non si vede una fine. E c'è tanta gente che parla senza aver studiato. Come concludere la stagione? Questo può essere un anno zero, da far finire così senza assegnare nulla. Magari dare dei punti di vantaggio per la prossima stagione in base alla posizione in classifica: penso al Benevento primo in B, per esempio".