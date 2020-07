Luca Toni, ex attaccante tra le altre di Juve e Fiorentina, parla a Rai Sport della lotta scudetto tra i bianconeri e l'Inter: "Quanta pressione metterebbe l'Inter alla Juve battendo la Roma? Sicuramente tanta, sono convinto che se l'Inter fa risultato pieno la Juve inizia ad avere paura. Se invece dovesse vincere la Roma penso che i bianconeri potrebbero giocare in maniera più tranquilla. In questo campionato non c'è mai stata una vera inseguitrice perché sia l'Inter che la Lazio hanno perso tanti punti. La Juve nelle ultime tre partite ha perso una partita e ne ha pareggiate due, significa che quelle dietro non stanno andando tanto forte".