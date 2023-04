Lucaha parlato a La Gazzetta dello Sport delle big italiane. Queste le sue parole sulla Juventus:"Meraviglioso avere 5 italiane alle fasi finali delle tre Coppe europee. Ma bellissimo, per me che sono emiliano, è anche vedere che tre delle quattro squadre in corsa per la Champions sono guidate da allenatori dell’Emilia. Siccome Carletto ha la casa piena di Coppe dei Campioni, spero in una finale tra Pep e uno tra Simone e Stefano. L’Europa League? Sì, la Juve e la Roma possono ritrovarsi a Budapest".