L'ex centravanti della Juventus Luca Toni è intervenuto nel corso della trasmissione 90° Minuto per parlare della corsa scudetto dopo i ko di Milan e Juventus: "Spero per il Milan che quella contro lo Spezia sia stata soltanto una serata storia. I rossoneri devono cambiare mentalità, altrimenti faranno fatica - ha detto Toni negli studi della Rai - Adesso l'Inter ha la possibilità di salire al primo posto in classifica, ma se fossi in loro mi preoccuperei più per la Juventus".