Luca, intervistato da La Stampa, parla della Juventus nel decennale dell'inaugurazione dello Stadium. Lui che lì segnò il primo gol della storia, nell'amichevole inaugurale contro il Notts County: "Ero arrivato a gennaio in una stagione travagliata e con Conte non ho avuto spazio. La Juve è un modello da seguire, gli stadi comodi sono fondamentali, me ne sono reso conto già al Bayern. E di sicuro lo Stadium ha inciso nei 9 scudetti consecutivi".