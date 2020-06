L'ex attaccante do Juventus e Roma, Luca Toni ha parlato durante la trasmissione 90° minuto, in onda su Rai 2. Toni ha commentato lo scambio Arthur-Pjanic tra Juventus e Barcellona. Ecco le parole dell’ex attaccante: "Secondo me i valori si sono alzati, si tratta di plusvalenze importanti per le due squadre. Il Barcellona ha preso un gran bel giocatore come Pjanic. Arthur deve dare qualità alla Juve, ma anche molti gol vista la predisposizione dei centrocampisti a segnare poco".