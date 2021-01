Luca Toni, a Tuttosport, ha parlato della Supercoppa.



SALUTI A PIRLO - "A Reggio Emilia non ho fatto in tempo a salutare Pirlo: io ero congelato e Andrea stava giustamente festeggiando la Supercoppa. Se me l'aspettavo? Direi di sì, del resto il carattere di Andrea è sempre stato quello, anche da giocatore. È un leader silenzioso, però devo dire che in panchina parla molto di più di quanto facesse in campo. A Reggio Emilia ho commentato la Supercoppa per Rai e l’ho seguito da vicino: non stava mai zitto (risata). È stato tanto criticato, Pirlo, intanto dopo sei mesi ha già vinto un trofeo. E quello resta in bacheca. Non era scontato! A volte si dimentica che Andrea sta guidando la Juventus in un anno di rinnovamento e ringiovanimento".



BOLOGNA - "Vincere aiuta a vincere e soprattutto adesso la Juventus non può più sbagliare in campionato. La partita con il Bologna è fondamentale per dare continuità al trionfo in Supercoppa. La vera Juve, quella cannibale, si mangerebbe il Bologna con la sua mentalità ancora prima di scendere in campo. Ma se sbagli spirito e approccio, come è capitato diverse volte nella prima parte di stagione, con la squadra di Mihajlovic sono dolori. Per come ho visto la Juventus a Reggio Emilia, sono ottimista. Se i bianconeri trovano continuità in fretta, possono anche ripetere la cavalcata dello scorso anno del Bayern. Ovviamente, per vincere il decimo scudetto di fila, le milanesi dovranno perdere per strada qualche punto come è successo ieri contro Atalanta e Udinese".



SCAMACCA O MILIK - "È un giovane interessante, però deve ancora dimostrare tutto ad alto livello. Ai tempi del Covid, e in un mercato senza soldi, Scamacca può essere una buona scommessa, anche soltanto per testarlo e vedere se come potenzialità è da Juventus. Di Milik avrebbe bisogno il Napoli e in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente non capisco perché in Italia ci sia l’abitudine a mettere ai margini chi non rinnova il contratto. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine. Quando ero al Bayern avevo due-tre compagni a scadenza, ma era una cosa normale. Alaba è nella stessa situazione in cui era Milik al Napoli e sta giocando sempre. Siccome è andato al Marsiglia e non al Real Madrid, e lo dico con il massimo rispetto per il club francese, non mi stupirei se Milik in estate tornasse in orbita Juventus. Il polacco sarebbe perfetto per completare il reparto offensivo di Pirlo. Se potessi scegliere e fosse possibile, più che ingaggiare un giovane ora, punterei su Kulusevski per l’immediato e aspetterei Milik a giugno. Però... Il centravanti ideale la Juventus lo ha già ed è Morata. Alvaro è il partner perfetto per Cristiano Ronaldo, ma lo sarebbe di chiunque".



MORATA - "Morata è un attaccante completo. Se gioca con Cristiano Ronaldo, attacca la profondità e gioca per la squadra per completarsi con CR7. Ma Alvaro può fare anche la prima punta vera con Dybala accanto o la seconda punta insieme a un centravanti potente. Morata ha tante qualità e si sciroppa anche molto “lavoro sporco”. Ma è giusto così, soprattuto quando giochi con un fenomeno come Cristiano Ronaldo".



CUADRADO - "Juan mi sta stupendo. In Supercoppa mi ha impressionato davvero: pur essendo al rientro post Covid, sembrava avesse le ali. Rispetto ai tempi di Firenze, Cuadrado è più sicuro e completo. Adesso è uno dei migliori terzini del mondo con Hakimi e Theo Hernandez. L’interista è potente, però ha bisogno di campo. Juan, invece, ti salta anche secco, in dribbling. I giocatori bravi nell’uno contro uno sono sempre più rari. Proprio per questo, fossi in una big, penserei anche a Boga".