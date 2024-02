Nella Liga spagnola, una delle principali storie di mercato riguarda la situazione contrattuale di, centrocampista di grande esperienza attualmente al Real Madrid. Il giocatore tedesco, in scadenza di contratto, ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui la Juventus, che sembra essere tra le possibili destinazioni nel caso di una sua partenza dal club madrileno. Tuttavia, al momento sembra che la soluzione più probabile sia un rinnovo biennale del contratto con il Real Madrid.Al di là di Kroos, ci sono altri calciatori di rilievo nella Liga spagnola la cui situazione contrattuale è in bilico. Alcuni di essi potrebbero essere oggetto di attenzione da parte di club nazionali e internazionali in cerca di rinforzi per la prossima stagione.