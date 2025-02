Toni: 'Kolo Muani e Vlahovic possono coesistere, ma non dimentichiamo che...'

AFP via Getty Images

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport,ha detto la sua anche sulla possibile coesistenza in campo tra: "Soprattutto in casa, e contro certe squadre, penso che possano anche giocare insieme dal primo minuto. Con il francese più largo come nel finale della partita con l’Empoli o con un 4-2-4. Se ho parlato con Vlahovic? No, non l’ho sentito ultimamente. Se Dusan contro il Como dovesse finire ancora in panchina, è vero che sarebbe la terza consecutiva da quando c’è il francese, però non dimentichiamoci che Vlahovic ha segnato 13 goal e resta il capocannoniere della. Kolo Muani è più mobile e lega maggiormente il gioco. Il serbo è un autentico killer in area. Però… Prima dell’arrivo di Kolo Muani, Dusan era sempre titolare ma spesso veniva sostituito. Penso sia cambiato poco il pensiero di Thiago Motta su Vlahovic. Sicuramente se Dusan entra dalla panchina con la cattiveria e la professionalità mostrata contro l’Empoli diventa comunque un valore aggiunto".