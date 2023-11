Anche Lucaha detto la sua suin un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "L'Inter è più forte, almeno sulla carta.può giocare bene o male, quelli sono anche gusti, però finora sta facendo qualcosa di eccezionale a livello di risultati. Se la Juve è seconda, è perché l’allenatore sta valorizzando al massimo le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non dimentichiamoci le squalifiche di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (scommesse)".- "Quando è entrato contro Fiorentina e Cagliari mi è sembrato sereno: questo è un ottimo punto di ripartenza, soprattutto perché ultimamente è sempre statoil titolare. Moise, al di là che non ha segnato per una questione di centimetri, ha fatto bene. Ma resto convinto che Dusan possa segnare ancora 20 gol perché i bomber come lui, quando decollano, sono in grado di realizzare 4-5 gol in una settimana. Serve una scintilla, magari alla ripresa decide il derby d’Italia e gli svolta la stagione".