Luca, ex giocatore della Juventus, ha parlato dei bianconeri e di Allegri a Tuttosport: "La realtà è che la Juventus ha perso uno dei giocatori più forti al mondo, un attaccante da almeno 30 gol a stagione, e ora ne sta pagando le conseguenze. La cessione di Ronaldo è stata una scelta dolorosa per tutti, d’altronde si tratta di uno dei giocatori più forti degli ultimi vent’anni. Vlahovic a gennaio? Sarebbe un ottimo rinforzo, certo, come per un po’ chiunque a dire il vero. Anche se spero ancora rimanga alla Fiorentina, perché è giovane e può ancora migliorare tanto".