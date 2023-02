"Spesso, soprattutto per gli attaccanti, la testa conta più del fisico. Non so esattamente come stia, Dusan, ma penso che ritrovare il gol in fretta, magari già martedì contro la Salernitana, lo aiuterebbe anche più di qualche allenamento. Quando segni, ti sblocchi mentalmente e tutto diventa più semplice. “Noi” attaccanti che viviamo per il gol siamo fatti così".