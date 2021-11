Luca, a Rai Sport, ha parlato dopo Italia-Svizzera: "Peccato. Nonostante l'Italia non abbia fatto una grande partita, poteva chiudere la qualificazione. Jorginho ha sbagliato e ce la giochiamo alla prossima. L'Italia deve essere più cattiva. Il rigore sbagliato? Sì, ma potevamo fare di più. Ma siamo ancora padroni del nostro destino, anche se abbiamo due gol di vantaggio. In fase offensiva non ha fatto bene nessuno, non solo Belotti".