L'ex juventino e campione del Mondo (insieme a Pirlo) Luca Toni si è espresso su più fronti bianconeri negli studi Rai: "Vergognoso che dei giocatori della Juventus abbiano organizzato una festa in un periodo difficile per tutti a causa della pandemia. Ed è pure un momento difficile per la squadra, quindi bisogna comportarsi da professionisti".



IL VERO PROBLEMA DELLA JUVE - "Non si capisce chi sono i centrocampisti titolari. Avere un centrocampo solido è una cosa fondamentale. Non penso che le colpe siano di Pirlo."