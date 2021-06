La lotta tra Belgio e Portogallo, Lukaku e Cristiano Ronaldo, imperversa a La Cartuja Stadium di Siviglia, senza grandi squilli fino a questo momento. L’ex attaccante e campione del mondo nel 2006 Luca Toni ha parlato ai microfoni di Rai Sport proprio della sfida tra le due stelle: "Cristiano Ronaldo è uno a cui basta avere un pallone in area per concretizzare. Lukaku è uno che lotta per la squadra e fa salire il baricentro, è una bella sfida dopo quella che hanno fatto vedere in campionato".